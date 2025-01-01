Пермские экологи предложили включить деревья Архиерейского сада в реестр особо ценных Они обратились к властям с просьбой провести инвентаризацию Поделиться Твитнуть

Общественная активистка и координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей подала заявку в Управление экологии и природопользования на инвентаризацию деревьев Архиерейского сада, чтобы включить их в реестр особо ценных зелёных насаждений.

Вместе с заявкой Баглей отправила в ведомство документ о создании Сада в 1864 году и схему его размещения, дендроплан 1959 года с указанными сохранившимися деревьями (более 100 ед.) и обязательным сохранением корневой зоны диаметром 20 м, а также схему размещения сохранившихся на 14 февраля 2025 года 22 деревьев. В числе этих деревьев 18 лип (диаметром 30-70 см, высотой 12-20 м), 3 яблони и 1 берёза.

Дендроплан Архиерейского сада / Фото: Надежда Баглей

По словам общественницы, чтобы не повредить деревья и их корни, техника не должна заезжать в определённые места, демонтаж вольеров зоопарка надо проводить вручную. Кроме того, не должно проектироваться непроницаемое тропиночное покрытие.

Напомним, на месте Архиерейского кладбища, где сейчас находится зоопарк, планируется разбить яблоневый сад с общественными пространствами. Работы на площади 17,8 тыс. кв. м выполнят в два этапа.

Ранее сообщалось, что первый этап реализации проекта (демонтаж конструкций зоопарка) запланирован на начало 2025 года.

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