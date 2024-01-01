В Перми комиссию по защите особо ценных деревьев возглавил Дмитрий Андреев В её состав вошли учёные, чиновники и экологи Поделиться Твитнуть

Фото с сайта Природа города Перми, prirodaperm.ru

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми мэрия сформировала комиссию по защите особо ценных деревьев, создание которой чиновники анонсировали летом этого года. Во главе новоиспечённого органа встал начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев.

По данным ИА «Текст», комиссия состоит из 11 человек: учёные ПГНИУ и ПГАТУ им. академика Д. Н. Прянишникова, представители Горзеленстроя, сотрудники администрации и участники экологических организаций.

Как ранее писал «Новый компаньон», в июне мэр Перми Эдуард Соснин подписал постановление о создании комиссии по защите особо ценных зелёных насаждений, находящихся на балансе муниципалитета или на тех земельных участках, на которые не разграничена государственная собственность.

К особо ценным относятся те деревья, которые являются редкими и особо охраняемыми видами, имеют возраст более 70 лет, связаны с историческими событиями или легендами, имеют отношение к конкретному историческому лицу или произрастают в знаковом месте Перми.

В задачи комиссии входит рассмотрение предложений от жителей и организаций о присвоении насаждениям охранного статуса, проведение обследования и экспертизы. По итогам комиссия будет формировать рекомендации для мэрии принять или отклонить поступившие предложения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.