Алёна Бронникова В Перми появится комиссия по защите ценных деревьев Особо ценным зелёным насаждениям будет присваиваться охранный статус Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми приняла решение о создании комиссии по защите особо ценных зелёных насаждений, находящихся на балансе муниципалитета или на тех земельных участках, на которые не разграничена государственная собственность. Мэр Эдуард Соснин подписал соответствующее постановление 11 июня.

К особо ценным насаждениям будут относиться те зелёные насаждения, которые являются редкими и особо охраняемыми видами, имеют возраст более 70 лет, связаны с историческими событиями или легендами, имеют отношение к конкретному историческому лицу или произрастают в знаковом месте Перми. Комиссия будет рассматривать предложения от жителей и организаций о присвоении насаждениям охранного статуса, проводить обследования и экспертизы, а затем формировать рекомендации для мэрии принять или отклонить поступившие предложения.

В состав совещательного органа войдут представители функциональных органов, муниципальных учреждений, науки и общественных организаций Перми. Представители науки и общественных организаций могут быть включены в состав по заявительному принципу.

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