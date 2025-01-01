В Перми пять деревьев получили охранный статус Три из них — вековые тополя у Театра оперы и балета Поделиться Твитнуть

Фото: МКУ "Городское зелёное строительство"

Администрация Перми присвоила пяти деревьям охранный статус. Соответствующее решение опубликовано на сайте пермской мэрии.

Тремя зелёными насаждениями, получивших такой статус, стали три вековых тополя у Театра оперы и балета (ул. Петропавловская, 25а). Один из них имеет диаметр ствола 103 см, а другие — по 110 см. В документе указано, что насаждения расположены «в знаковом месте города Перми» и являются его украшением.





В перечень также вошёл 70-летний черешчатый дуб на ул. Революции, 3. Диаметр его ствола составляет 75 см. Кроме того, особо охраняемый статус получила ель на ул. Монастырская, 142, так как «дерево наследует историю мемориального Дома-Музея «Подпольная типография Пермского комитета РСДРП».





Деревья будут включены в Реестр особо ценных зелёных насаждений города и переданы на содержание (мониторинг, уход, лечение при необходимости) МКУ «Городское зелёное строительство» Перми.

