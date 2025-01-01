Семейная пара из Прикамья получила ожоги при просушке овощной ямы Пострадавшие госпитализированы Поделиться Твитнуть

В Соликамске 24 сентября муж и жена пытались высушить овощную яму с помощью газовой горелки. В какой-то момент горелка перестала работать, и при повторной попытке розжига произошло воспламенение скопившихся газов. В результате на супругах загорелась одежда. Обоих пострадавших доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В ведомстве напомнили, что категорически запрещается использовать открытый огонь для осушения и обеззараживания погребов и ям. Должен быть обеспечен постоянный приток свежего воздуха и естественная вентиляция. Жителей также призвали проверить электропроводку и использовать только проверенные и безопасные осветительные приборы.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в августе в д. Горбуново Пермского МО от отравления угарным газом погибли три человека. Мужчина поместил ведро с углями в овощную яму для просушки, плотно закрыв её. Через два дня пенсионер спустился вниз и потерял сознание. Жена позвала на помощь дочь и зятя, которые поочерёдно спустились в яму и тоже потеряли сознание. Прибывшие на место спасатели извлекли тела троих погибших людей. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.