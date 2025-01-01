Во время сушки овощной ямы в Пермском крае погибли три человека Следователи проводят проверку Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми следователи СК выясняют обстоятельства гибели трёх человек от отравления угарным газом в д. Горбуново Пермского муниципального округа. Их тела нашли в овощной яме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что 9 августа мужчина 1947 г.р. поместил ведро с углями в яму для просушки, плотно закрыв её. Через два дня, 11 августа, пенсионер спустился в яму и потерял сознание. Жена позвала на помощь дочь и зятя, которые поочерёдно спустились в яму и также потеряли сознание.

Прибывшие на место спасатели извлекли тела троих погибших людей. Среди них, кроме пенсионера, оказались женщина 1973 г.р. и мужчина 1972 г.р. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

фото ямы

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас назначены экспертизы и опрашиваются свидетели.

В СК по региону напоминают: сушить овощные ямы нужно безопасными способами, естественной вентиляцией и под контролем. Нельзя допускать к ямам детей и пьяных людей.

