Шеф-повар и кондитер из Перми вошла в шорт-лист конкурса Wheretoeat сразу в двух номинациях Речь идёт о Лене Ажгихиной (Caramella, Mirage и Ruby Cafe)

Шеф-повар и кондитер Лена Ажгихина (Caramella, Mirage, Ruby Cafe) вошла в шорт-лист конкурса Wheretoeat сразу в двух номинациях. Как сообщают организаторы, Ажгихина стала претендентом на звание женщины шеф-повара года и лучшего кондитера страны.

В прошлом году Лена Ажгихина уже одержала победу в номинации «Кондитер года» на Wheretoeat CENTER 2024.





Ранее «Новый компаньон» писал, что оргкомитет всероссийской ресторанной премии Wheretoeat 2025 опубликовал шорт-лист , в который вошли четыре пермских ресторана. Среди них — Belka, Madame Zhu, Nolan Wine&Kitchen и Rob Roy.





Напомним, независимая ресторанная премия WTE учреждена в 2013 году Ассоциацией российских гастрономических журналистов. WTE — это ежегодные рейтинги лучших ресторанов страны. Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

