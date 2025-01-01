Прокуратура Прикамья подала апелляцию на решение краевого суда об ООПТ «Ладейный Лог» Надзорный орган выступает против ослабления правового режима охраны особо охраняемой природной территории Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Прокуратура Пермского края подала апелляцию в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции на решение Пермского краевого суда. Он, напомним, отклонил иск прокуратуры, которая добивалась признания недействительным постановления регионального правительства, касающегося преобразования особо охраняемой природной территории, имеющей региональное значение.

Это дело уже во второй раз было предметом рассмотрения в Пермском краевом суде, так как предыдущие решения об отказе в удовлетворении требований прокуратуры были отменены Седьмым кассационным судом общей юрисдикции, отметили в пресс-службе надзорного органа.

По мнению прокуратуры, недостатки, указанные кассационным судом, не были устранены Пермским краевым судом при повторном рассмотрении дела.

Прокуратура утверждает, что фактически произошла не реорганизация охраняемой зоны, а изменение её границ. В результате этого, более 216 га заповедной зоны необоснованно теряют статус охраняемой территории регионального значения.

В ведомстве считают, что ослабление правового режима охраны особо охраняемой природной территории несёт в себе риски утраты её уникальной научной, культурной и эстетической ценности, ради сохранения которой эта территория и была создана.

Ранее в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края «Новому компаньону» уже поясняли причину, по которой была реорганизована особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения «Ладейный лог» в Губахинском округе. Её часть площадью 216,7 га была выделена в состав особо охраняемой территории местного значения «Крестовая и Ладейная горы».

Охраняемый ландшафт «Ладейный лог» был создан в 2008 году на территории Губахинского муниципального округа общей площадью 1,6 тыс. га, из которых 228 га (около 15%) располагалась в границах Губахи. По данным ведомства, земельные участки на этой территории относятся к категории земель населённых пунктов с различными видами использования, такими как резервные леса, рекреация, размещение объектов физической культуры и спорта.

«Фактически разрешённое землепользование территории в соответствии с правилами землепользования и застройки не соответствовало режиму особой охраны ООПТ, создавало препятствия для использования территории населением, при этом не позволяя обеспечить должную охрану территории», — рассказали «Новому компаньону» в минприроды.

После реорганизации часть территории охраняемого ландшафта «Крестовая и Ладейная горы» выделена в зону особой природной ценности — 10,9 га (5,05%), ещё часть — в зону активного отдыха — 56,2 га (25,95%).

