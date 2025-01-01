Алёна Бронникова Власти Пермского края прокомментировали иск прокуратуры по Ладейному логу Надзорный орган требует вернуть охраняемый статус территории Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края пояснили причину, по которой была реорганизована особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения «Ладейный лог» в Губахинском округе. Её часть площадью 216,7 га была выделена в состав особо охраняемой территории местного значения «Крестовая и Ладейная горы».

Охраняемый ландшафт «Ладейный лог» был создан в 2008 году на территории Губахинского муниципального округа общей площадью 1,6 тыс. га, из которых 228 га (около 15%) располагалась в границах Губахи. По данным ведомства, земельные участки на этой территории относятся к категории земель населённых пунктов с различными видами использования, такими как резервные леса, рекреация, размещение объектов физической культуры и спорта.

«Фактически разрешённое землепользование территории в соответствии с правилами землепользования и застройки не соответствовало режиму особой охраны ООПТ, создавало препятствия для использования территории населением, при этом не позволяя обеспечить должную охрану территории», — рассказали «Новому компаньону» в минприроды.

После реорганизации часть территории охраняемого ландшафта «Крестовая и Ладейная горы» выделена в зону особой природной ценности — 10,9 га (5,05%), ещё часть — в зону активного отдыха — 56,2 га (25,95%).

Напомним, краевая прокуратура направила повторный иск в Пермский краевой суд о признании недействительным постановления регионального правительства, которым предусмотрена реорганизация ООПТ «Ладейный лог». Предыдущие решения суда, отклонявшие требования надзорного органа, были аннулированы Седьмым кассационным судом общей юрисдикции.

По мнению прокуратуры, вместо реорганизации фактически произошло изменение границ охраняемой природной территории регионального уровня и ослаблен режим правовой защиты, что может привести к потере уникальной научной, культурной, эстетической и иной ценности части территории, ради сохранения которой она и была создана.

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