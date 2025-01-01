Прокуратура Прикамья добивается правовой охраны природного ландшафта «Ладейный лог» Дело рассматривает краевой суд Поделиться Твитнуть

фото: Сергей Русских, информационный портал «Наш Урал и весь мир"

Пермский краевой суд рассматривает иск краевой прокуратуры, направленный на признание недействительным постановления регионального правительства, которое предусматривало реорганизацию охраняемой природной территории регионального значения — ландшафта «Ладейный лог». Прокуратура требует признать постановление недействительным с момента его принятия.

Ранее эта особо охраняемая территория, находящаяся в Губахинском муниципальном округе, была реорганизована путем выделения участка площадью 216,7 га в состав особо охраняемой территории местного значения.

Прокуратура выразила несогласие с таким решением, подчеркнув, что вместо реорганизации фактически произошло изменение границ охраняемой природной территории регионального уровня. Кроме того, был ослаблен режим правовой защиты, что, по мнению прокуратуры, может привести к потере уникальной научной, культурной, эстетической и иной ценности части территории, ради сохранения которой она и была создана.

Пермский краевой суд повторно рассматривает данное дело. Предыдущие решения суда, отклонявшие требования прокуратуры, были аннулированы Седьмым кассационным судом общей юрисдикции.

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