Прокуратура Прикамья добивается правовой охраны природного ландшафта «Ладейный лог»
Дело рассматривает краевой суд
Пермский краевой суд рассматривает иск краевой прокуратуры, направленный на признание недействительным постановления регионального правительства, которое предусматривало реорганизацию охраняемой природной территории регионального значения — ландшафта «Ладейный лог». Прокуратура требует признать постановление недействительным с момента его принятия.
Ранее эта особо охраняемая территория, находящаяся в Губахинском муниципальном округе, была реорганизована путем выделения участка площадью 216,7 га в состав особо охраняемой территории местного значения.
Прокуратура выразила несогласие с таким решением, подчеркнув, что вместо реорганизации фактически произошло изменение границ охраняемой природной территории регионального уровня. Кроме того, был ослаблен режим правовой защиты, что, по мнению прокуратуры, может привести к потере уникальной научной, культурной, эстетической и иной ценности части территории, ради сохранения которой она и была создана.
Пермский краевой суд повторно рассматривает данное дело. Предыдущие решения суда, отклонявшие требования прокуратуры, были аннулированы Седьмым кассационным судом общей юрисдикции.
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