Коммунальная авария в Пермском округе ликвидирована В Юго-Камском дали воду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова сообщила об устранении аварии на сетях водоснабжения, случившейся в ночь на 24 сентября в п. Юго-Камский.

Из-за прорыва водопроводной магистрали весь населённый пункт был временно отключён от подачи воды.

Как рассказала Андрианова, ремонтная бригада МУП «Энергоснабжение» оперативно обнаружила и устранила течь, и уже к семи часам вечера водоснабжение в посёлке было полностью восстановлено. В настоящее время подача воды осуществляется в обычном режиме, давление соответствует норме.

Глава округа выразила благодарность оперативным службам за профессионализм и слаженность в работе, сотрудникам территориального управления п. Юго-Камский — за координацию действий на месте происшествия.

В настоящее время власти округа проводят детальный анализ случившегося с целью снижения вероятности повторения подобных происшествий в будущем.

Ранее сообщалось, что устранение аварии в Юго-Камском взяла на контроль прокуратура.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.