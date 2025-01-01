Коммунальная авария в Пермском округе ликвидирована
В Юго-Камском дали воду
Глава Пермского муниципального округа Ольга Андрианова сообщила об устранении аварии на сетях водоснабжения, случившейся в ночь на 24 сентября в п. Юго-Камский.
Из-за прорыва водопроводной магистрали весь населённый пункт был временно отключён от подачи воды.
Как рассказала Андрианова, ремонтная бригада МУП «Энергоснабжение» оперативно обнаружила и устранила течь, и уже к семи часам вечера водоснабжение в посёлке было полностью восстановлено. В настоящее время подача воды осуществляется в обычном режиме, давление соответствует норме.
Глава округа выразила благодарность оперативным службам за профессионализм и слаженность в работе, сотрудникам территориального управления п. Юго-Камский — за координацию действий на месте происшествия.
В настоящее время власти округа проводят детальный анализ случившегося с целью снижения вероятности повторения подобных происшествий в будущем.
Ранее сообщалось, что устранение аварии в Юго-Камском взяла на контроль прокуратура.
