В Пермском округе жители Юго-Камского остались без воды На водопроводной магистрали произошла авария

Сегодня в Юго-Камском случился порыв на водопроводной магистрали, из-за чего водоснабжение временно прекращено. Об этом сообщила глава Пермского округа Ольга Андрианова.

По её словам, аварийные бригады округа и специалисты поставщика ресурсов в экстренном порядке ведут работы на месте инцидента.

«Ситуация — на моем личном контроле. Мы прекрасно понимаем, насколько серьезны неудобства, с которыми столкнулись жители, и делаем всё возможное для скорейшего устранения аварии», — пояснила она.

Чтобы уменьшить неудобства, сегодня будет организована кратковременная подача воды с 20:00 до 23:00. В администрации посоветовали жителям накопить необходимый запас воды для питья и бытовых нужд на ближайшее время. Это позволит беспрепятственно выполнить все ремонтные работы.

Андрианова отметила, что для полного восстановления водоснабжения нужно время, поскольку необходимо не только выявить и устранить повреждение, но и выполнить работы качественно, чтобы обеспечить надежную систему в будущем.

