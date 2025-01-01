Прокуратура взяла на контроль отключение воды в Пермском округе Коммунальная авария произошла в Юго-Камском Поделиться Твитнуть

Прокуратура взяла под особый контроль процесс ликвидации последствий аварии, произошедшей на водопроводных сетях в п. Юго-Камский Пермского муниципального округа, говорится в сообщении надзорного органа.

Предварительно установлено, что причиной прекращения водоснабжения стал прорыв трубопровода. В данный момент ремонтная бригада активно занимается восстановлением поврежденного участка.

Прокуратура следит за тем, чтобы коммунальная авария была устранена в установленные сроки, а также за обеспечением населения водой. При выявлении нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Напомним, сегодня в Юго-Камском случился порыв на водопроводной магистрали, из-за чего водоснабжение временно прекращено.

«Ситуация — на моем личном контроле. Мы прекрасно понимаем, насколько серьезны неудобства, с которыми столкнулись жители, и делаем всё возможное для скорейшего устранения аварии», — пояснила глава Пермского округа Ольга Андрианова.

Чтобы уменьшить неудобства, сегодня будет организована кратковременная подача воды с 20:00 до 23:00. В администрации посоветовали жителям накопить необходимый запас воды для питья и бытовых нужд на ближайшее время. Это позволит беспрепятственно выполнить все ремонтные работы.

На какой срок будет отключена вода, власти не уточнили.

