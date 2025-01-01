Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В планах Пермского Дома актёра – спектакль в бомбоубежище и «бродилка» по Чехову Поделиться Твитнуть

Фото: Дом актёра

Пермский Дом актёра открывает сезон после тотальной реконструкции. Как уже писал «Новый компаньон», спектаклем открытия станет «Неотрепетированный концерт» (12+), который пройдёт 24, 26 и 27 сентября.

Следующая премьера состоится 22 октября: актёр Театра-Театра Олег Выходов поставил как режиссёр «Маленький спектакль на лоне природы» (12+) по советской пьесе Степана Лобозерова и посвятил эту работу памяти своей жены, народной артистки России Лидии Аникеевой. В спектакле заняты Дмитрий Захаров, Анна Анисимова, Александр Сизиков, Люся Прохоренко и Сергей Детков.

До Нового года Андрей Дюженков должен поставить «Варшавскую мелодию», а Антон Девятов — «Шесть персонажей в поисках автора».

В планах Дома актёра — активная работа на нетеатральных площадках, подобно спектаклю «О чём молчит бар» (18+), что с успехом идёт в баре «Совесть». Рассматривается сотрудничество с торговым центром «Планета», с «Хохловкой», есть также замысел играть спектакль в бомбоубежище, правда, пока нет конкретных договорённостей об этом.

Ещё одна площадка, на которой будет играть коллектив Дома актёра, — ДК им. Чехова, причём всё здание, а не только зрительный зал. Алиса Девятова намерена поставить там иммерсивный спектакль, в котором объединятся сюжетные линии нескольких чеховских пьес — «Трёх сестёр», «Вишнёвого сада» и «Чайки».

Наконец, в течение года будет поставлен спектакль по итогам режиссёрской лаборатории, которую Дом актёра провёл минувшим летом. Победителем конкурса постановочных проектов стал студент ГИТИСа Сергей Молоков. Он представил эскиз «Пригожая повариха» в парке культуры и отдыха «Райский сад» в Мотовилихинском районе. Видимо, там же и будет идти спектакль в завершённом виде, но уже следующим летом.

