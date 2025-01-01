Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Четвёртое измерение Пермский Дом актёра открывается после реконструкции Поделиться Твитнуть

Писать о том, как изменился пермский Дом актёра после масштабной реконструкции, очень непросто, потому что изменений много, и все важные. Реконструкция коснулась всего — от офисов и мастерских до зрительских кресел и буфета. Дизайн, эргономика помещений, внешнее благоустройство — всё теперь новое.

Дом актёра — далеко не первый проект благоустройства культурных учреждений и общественных пространств, реализованный благодаря сотрудничеству с компанией «ЛУКОЙЛ-Пермь»: широко известны малая сцена ТЮЗа и пространство «ИльТЮЗион», Центральная школа искусств при Пермском институте культуры, учебный театр и дворик Пермского хореографического училища, и вот теперь — Дом актёра.

Как говорит директор учреждения Елена Старостина, замысел был скромный — поставить в зрительном зале нормальные театральные кресла: с офисных стульчиков, выполнявших эту функцию с момента открытия Дома актёра в 2012 году, зрители, бывало, даже падали. Цена вопроса — около 500 тыс. руб. Начали сбор на краудфандинговой платформе; актриса Катерина Шпица, студентка Пермского института культуры, сделала очень значительное пожертвование, но 170 тыс. руб. всё ещё не хватало.

Пошли к ближайшим соседям: здание «ЛУКОЙЛа» находится по соседству с театром. Руководство компании просьбу выслушало, посмотрело на Дом актёра… и решило переделать вообще всё.

По информации «Нового компаньона», ремонт «встал» в 200 млн руб. и был сделан за немыслимо короткие четыре месяца. Сейчас зрителям рекомендуется на спектакли сюда приходить сильно заранее, чтобы как следует осмотреться, вникая в детали.

Здесь достойны внимания не только существенные изменения — расширение фойе, гардероба, появление «нормального» буфета, увеличение количества зрительских мест — их сейчас 102, — новый сценический свет, театральная акустика, занавес и кулисы, — но и всевозможные «фишечки», детали.

В оформлении нового пространства сказалось приближение 150-летия Союза театральных деятелей, ранее — Всероссийского театрального общества, которое будет отмечаться в 2026 году.

Среди учредителей общества была видная жительница Пермского края — Мария Гавриловна Савина, помещица Всеволожская из села Сива. Правда, в момент учреждения ВТО они жила в Санкт-Петербурге, была звездой Александринского театра, и муж у неё был уже другой — не Всеволожский, но к Пермской губернии она имеет самое прямое отношение. Сейчас в фойе Дома актёра открылся мемориальный уголок Марии Гавриловны: отреставрированное фортепиано с канделябрами, условная хозяйка салона — манекен в белом одеянии «чеховской женщины», гримировальный столик актрисы Императорского театра, книжные полки со старинными изданиями — часть легендарной библиотеки Пермского отделения Союза театральных деятелей, — словом, небольшое музейное пространство, где собраны антиквариат, театральный реквизит и дизайнерское рукоделие. Пианино вообще «рабочее» — сейчас завершается его настройка.

Библиотека, часть которой вошла в мемориальную инсталляцию Савиной, — предмет отдельного разговора. После того как Пермское СТД выселили из кирхи, передававшейся лютеранской общине, несчастное книжное собрание, во многих отношениях уникальное, хранилось то в подсобках театров, то в ДК «Телта» и долгие годы не было доступно пользователям. Сейчас Дом актёра получил профессионально оборудованное книгохранилище с передвижными полками. В книжном собрании учреждения — 7 тыс. томов, в том числе фонд редкой книги, в котором есть знаменитая переписка Савиной с Тургеневым, дореволюционное издание.

Главное, наверное, приобретение Дома актёра в результате реконструкции — расширение площади на 300 кв. м. Наблюдатели шутят, что открылось «четвёртое измерение»: Дом актёра буквально внедрился в соседнее здание на ул. Ленина, 64, и появились помещения за сценой — хорошо оборудованные актёрские гримёрки, эргономичные системы хранения реквизита, дополнительные цеха, а главное — два больших репетиционных зала, названные «Зал Станиславского» и «Зал Немировича-Данченко». Директор Дома Актёра Елена Старостина говорит, что планы на их использование разнообразны — вплоть до занятий йогой и сдачи в аренду, но в основном здесь занимаются дети из театральной студии «Оперение. Соль».

Будучи творческим подразделением ПДНТ «Губерния», эта известная студия не имеет в здании «Губернии» собственных помещений и вынуждена была «квартировать» по актовым залам школ. Теперь есть прекрасное специализированное пространство в центре города, и студийцы уже «застолбили» его визуально: на стенах — фото в жанре «мы и великие» с Сергеем Гармашем, Михаилом Пореченковым, основателем студии Константином Хабенским и другими известными актёрами — с забавными комментариями.

«Четвёртое измерение» открылось и на верхнем этаже, где расположены офисы руководителей СТД и Дома актёра, а также малая сцена театра. Изменение конфигурации помещений здесь принесло ещё два небольших репетиционных зала, где удобно проводить, например, первые читки пьес, большой цех с оборудованием для столярных работ, а также особо важную новинку — студию звукозаписи. Пермские артисты активно работают над аудиокнигами, но записывать тексты им до сих пор приходилось в полуподпольных условиях. Теперь есть профессиональная студия.

Отдельного разговора заслуживает дизайн. В Перми уже сложилось представление о «лукойловском дизайне», связанном с творчеством художницы Оксаны Шавшуковой, которая занимается оформлением отремонтированных помещений. Этот стиль — подчёркнуто женский и супердекоративный: витиеватые курсивы в надписях, множество зеркальных поверхностей, росписи везде — так, у входа в мужскую и женскую гримёрные в Доме актёра нарисованы графичные силуэты дамы и джентльмена, да и вообще свободных от росписи стен здесь не так много; инсталляции тоже везде — искусственные цветы, театральный реквизит, целая выставка масок, фотозоны в стиле «ампир»…

Всё это не бесспорно, но однозначно театрально — в том смысле, в каком слово «театральность» понимают самые широкие зрительские слои. Есть и отдельные изобретательные «фишки»: так, площадка перед пожарным выходом сделана в виде крышки рояля, а над дверными проёмами вмонтированы зеркала, визуально увеличивающие высоту помещений.

В это новоприобретённое великолепие вписаны предметы из богатейшей коллекции СТД, которая в будущем наверняка станет основой пермского театрального музея, — живопись, в том числе портреты известных пермских актёров, написанные известными пермскими художниками, эскизы декораций и костюмов — особенно обширна подборка работ Юрия Лапшина, замечательные фотографии, иллюстрирующие длинную театральную историю Прикамья.

Вот ради всего этого стоит прийти на первые после реконструкции спектакли Дома актёра заранее: помещение необходимо рассмотреть в подробностях.

Сделать это можно 24, 26 и 27 сентября: на открытии театра будет показан спектакль «Неотрепетированный концерт» (12+), созданный артистками Театра-Театра Натальей Макаровой, выступившей в роли драматурга, и Алисой Девятовой, которая уже не впервые проявляет себя в режиссуре. В «Концерт» вошли фрагменты из спектаклей репертуара, музыкальные номера, тизеры будущих постановок. Все три показа будут разными, потому что актёрам — а в постановке участвует больше 20 человек — позволен некоторый процент «отсебятины».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.