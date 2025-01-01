Алёна Бронникова Состояние исторического здания бакинститута в Перми признали неудовлетворительным Владелец намерен его отреставрировать Поделиться Твитнуть

Историческое здание бакинститута (ул. Куйбышева, 54а в Перми) официально отнесли к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии. Соответствующий приказ опубликовала Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия региона.

«Отнести объект культурного наследия регионального значения «Бактериологический институт Пермского губернского земства, архитектор Е.А. Волошинов», расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 54а, к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии», — сообщается в документе.

Согласно кадастровой карте, объект капитального строительства находится в частной собственности. Год ввода в эксплуатацию — 1917-й. Кирпичное здание корпуса №1 имеет три этажа, один подземный, площадь составляет 1,1 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость — 24,09 млн руб.

Комплекс зданий бакинститута состоит из двух корпусов, в 2020 году архитектурный памятник был выставлен на продажу за 65,3 млн руб., а в 2021-м «Бактериологический институт Пермского губернского земства» включили в перечень объектов культурного наследия Прикамья. Актив был приобретён группой «Ясно Девелопмент» в I квартале 2021 года. Перед зданием ранее стоял старинный фонтан, который не имел охранного статуса и был снесён осенью 2023 года.

В прошлом году застройщик сообщил о планах начать реставрацию здания, в том числе обновить фасады и внутренние помещения, инженерные системы и адаптировать объект для офисных нужд.

