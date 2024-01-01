В историческом здании бакинститута в Перми разместится офисный центр
Разрешение на реконструкцию застройщик планирует получить до конца года
Застройщик «Ясно Девелопмент» планирует начать реставрацию исторического здания бывшего бактериологического института по ул. Куйбышева, 54а в Перми. Как сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье», компания ожидает получить разрешение на реконструкцию до конца текущего года.
В начале августа проект по восстановлению и адаптации объекта культурного наследия «Бактериологический институт Пермского губернского земства» прошёл государственную и историко-культурную экспертизу. В настоящее время «Ясно Девелопмент» выбирает генерального подрядчика для выполнения строительных работ.
Среди запланированных мероприятий — реставрация фасадов и внутренних помещений, модернизация инженерных систем здания, которое будет адаптировано для офисных нужд. Конкретный заказчик ещё не определён, но предполагается, что управление зданием будет осуществлять специализированная организация с соответствующим опытом. Ранее сообщалось, что после реконструкции в здании могут разместиться компании социальной сферы или здравоохранения.
Здание института состоит из двух двухэтажных корпусов общей площадью 2,1 тыс. кв. м, а участок, на котором они расположены, составляет 2 тыс. кв. м. В 2020 году данный архитектурный памятник был выставлен на продажу за 65,3 млн руб. В 2021 году «Бактериологический институт Пермского губернского земства» включили в перечень объектов культурного наследия Прикамья. Группа «Ясно Девелопмент» приобрела актив в I квартале 2021 года.
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