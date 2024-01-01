В историческом здании бакинститута в Перми разместится офисный центр Разрешение на реконструкцию застройщик планирует получить до конца года Поделиться Твитнуть

фото строительной группы «Ясно девелопмент»

Застройщик «Ясно Девелопмент» планирует начать реставрацию исторического здания бывшего бактериологического института по ул. Куйбышева, 54а в Перми. Как сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье», компания ожидает получить разрешение на реконструкцию до конца текущего года.

В начале августа проект по восстановлению и адаптации объекта культурного наследия «Бактериологический институт Пермского губернского земства» прошёл государственную и историко-культурную экспертизу. В настоящее время «Ясно Девелопмент» выбирает генерального подрядчика для выполнения строительных работ.

Среди запланированных мероприятий — реставрация фасадов и внутренних помещений, модернизация инженерных систем здания, которое будет адаптировано для офисных нужд. Конкретный заказчик ещё не определён, но предполагается, что управление зданием будет осуществлять специализированная организация с соответствующим опытом. Ранее сообщалось, что после реконструкции в здании могут разместиться компании социальной сферы или здравоохранения.

Здание института состоит из двух двухэтажных корпусов общей площадью 2,1 тыс. кв. м, а участок, на котором они расположены, составляет 2 тыс. кв. м. В 2020 году данный архитектурный памятник был выставлен на продажу за 65,3 млн руб. В 2021 году «Бактериологический институт Пермского губернского земства» включили в перечень объектов культурного наследия Прикамья. Группа «Ясно Девелопмент» приобрела актив в I квартале 2021 года.

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