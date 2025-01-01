На улице Советской в Перми закрывается кафе Garage Заведение работало 10 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Garage Healthy Bar

В Перми по ул. Советской, 51а/2, спустя десять лет работы, закрывается кафе Garage. Об этом сообщили владельцы заведения в соцсетях.

Последним рабочим днём кафе станет вторник, 30 сентября.

«Впервые мы открыли наши двери в 2015-м, и за эти 10 лет вы приходили сюда за боулами, тартинами, шутками, завтраками и философией «здорово ≠ скучно». Гараж был вашим любимым местом между домом и работой с собственной мифологией, но пора уступить место новым историям. Обещаем: когда-нибудь гаражный дух ещё напомнит о себе там, где не ждут», — написано в сообщении.





В меню заведения — овсяная каша, бутерброды и бриоши с различным наполнением, боулы, супы, а также напитки.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что ресторан грузинской кухни «Сакартвело» (ул. Монастырская, 12а в Перми) продаётся за 5,5 млн руб. Это на 69,5 млн руб. меньше, чем в апреле прошлого года, когда собственник предлагал приобрести готовый бизнес вместе с помещением за 75 млн руб.

