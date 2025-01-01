Алина Наумова Стоимость грузинского ресторана «Сакартвело» в Перми снизилась в 14 раз Бизнес продаётся за 5,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Ресторан грузинской кухни «Сакартвело» (ул. Монастырская, 12а в Перми) продаётся за 5,5 млн руб. Это на 69,5 млн руб. меньше, чем в апреле прошлого года, когда собственник предлагал приобрести готовый бизнес за 75 млн руб. Объявление опубликовано на «Авито».

Напомним, в июне 2025 года цена уже снижалась на 13 млн руб. и составила 62 млн руб.





Общая площадь выставленного на продажу заведения составляет 290,6 кв. м. Вместительность ресторана — до 120 посадочных мест. Автор публикации отмечает, что заведение расположено на данной площадке десять лет, заключён договор субаренды. Аренда в месяц составляет 350 тыс. руб. Мебель и оборудование остаются новым владельцам.





В среднем месячная выручка составляет 3 млн руб., расходы — 2,5 млн руб. Чистая прибыль — 500 тыс. руб. Окупаемость, по данным автора объявления, составит 36 месяцев.

