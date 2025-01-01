Алёна Бронникова Выбран подрядчик по созданию экспозиции западноевропейского искусства в галерее Перми Цена контракта в ходе торгов снизилась на 5% Поделиться Твитнуть

Пермская художественная галерея выбрала победителя по итогам электронного аукциона на оказание услуг организации постоянной экспозиции Западноевропейского искусства в новом здании по ул. Советской, 1. По информации, указанной на сайте госзакупок, участие в аукционе приняли три компании.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 2,95 млн руб. Двое участников выставили предложение на 5% ниже начальной. Победителем был выбран участник под идентификационным номером 200.

Как уточнили «Новому компаньону» в краевом минзакупок, победителем был признан индивидуальный предприниматель Алексей Путинцев.

На сайте Checko сообщается, что как ИП Алексей Путинцев зарегистрировался в 2011 году. Основной вид — творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений. Выполнил 21 госконтракт на сумму 17,2 млн руб. В топ заказчиков вошли ГКБУК «Пермская галерея (четыре контракта на 15,8 млн руб.) и ГКБУК «Музей современного искусства «Пермм» (14 контрактов на 829 тыс. руб.).

Алексей Путинцев является партнёром Пермской галереи и Краеведческого музея по монтажу экспозиций, а также руководит АНО «Центр поддержки музеев». Его командой под брендом "Батя Кочавар" были созданы почти все выставки в Перми.

Напомним, подрядчик должен изготовить оборудование, этикетаж, аннотации и другие графические материалы, смонтировать экспозицию, установить видеонаблюдение и датчики сигнализации и расставить экспонаты. Работы нужно завершить до 30 ноября 2025 года, но не позднее чем за 14 дней до открытия экспозиции. Открытие запланировано на 23 октября.

Ранее стало известно, что завершение строительства нового здания Пермской галереи планируют перенести с 2025 на 2026 год. Финансирование в 2025 году составит 423,8 млн руб., в 2026-м — 181,4. В минстрое сообщили, что средства перераспределяются на следующий год с учётом завершения реконструкции блочно-модульной газовой котельной на заводе им. Шпагина.

