Алёна Бронникова Более 180 млн рублей по проекту строительства Пермской галереи освоят в 2026 году Открытие первых экспозиций ожидается в 2025 году Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Срок завершения реализации проекта по строительству нового здания Пермской художественной галереи планируют перенести с 2025 на 2026 год. Об этом свидетельствуют данные в проекте постановления об утверждении региональной Адресной инвестиционной программы (АИП) до 2030 года. Власти региона рассказали, с чем связано принимаемое решение.

К реализации проекта приступили в 2019 году. В действующей АИП из всего объёма — 7,68 млрд руб. — в 2025 году планировалось направить на строительство объекта оставшиеся 605,29 млн руб. Вносимыми поправками предлагается утвердить на 2025 год сумму в 423,84 млн руб., остальные 181,45 млн перенести на 2026 год. Из указанных средств в текущем году на проектно-изыскательские работы, как и планировалось, направлено 42,45 млн руб., на строительно-монтажные, согласно документу, направят 381,38 млн в 2025 году и 181,45 млн — в 2026-м.

На 2026 год перераспределяются средства с учётом завершения реконструкции блочно-модульной газовой котельной, расположенной на заводе им. Шпагина, пояснили «Новому компаньону» в минстрое Прикамья.

Напомним, проект реализуется в четыре этапа. Первым были построены внутренние инженерные системы, сети инженерно-технического обеспечения здания, внутриплощадочные инженерные сети и насосная станция. Вторым — наружные сети инженерно-технического обеспечения здания, канализационные насосные станции, локально-очистные сооружения, накопительный резервуар, блочно-модульная газовая котельная и восстановление благоустройства. В рамках третьего этапа подрядчик выполнил общестроительные работы, в рамках четвёртого — обустроил сети и объекты инженерно-технического обеспечения.

Как писал ранее «Новый компаньон», первые экспозиции в новом здании галереи откроются уже в этом году. Сейчас учреждение готовится к открытию. Точная дата события по-прежнему неизвестна. В первый день одновременно начнут работу три экспозиции: постоянная экспозиция пермской деревянной скульптуры и две временные — выставка предметов из фондов галереи «Дом» (0+) и выставка-игра «Искусство по полочкам» (0+) в образовательном центре. После этого новые экспозиции будут открываться с шагом в два месяца. Всего их будет 14.

В сентябре Западно-Уральское подразделение Ростехнадзора выдало разрешение на ввод в эксплуатацию системы теплоснабжения нового здания Пермской государственной художественной галереи. Эксперты подтвердили соответствие объекта актуальным законодательным нормам, не обнаружили каких-либо отклонений и выдали официальное разрешение на эксплуатацию данного объекта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.