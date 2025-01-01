Алёна Бронникова В галерее Перми за 3 млн рублей создадут выставку западноевропейского искусства Экспозиция будет постоянной Поделиться Твитнуть

Пермская художественная галерея ищет организацию, которая займётся созданием постоянной экспозиции западноевропейского искусства в помещениях нового здания по ул. Советской, 1. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,9 млн руб.

По условиям контракта, подрядчик должен будет приступить к работам 7 октября и завершить их 30 ноября 2025 года.

«В состав услуг по созданию экспозиции входит изготовление дополнительного оборудования, этикетажа, аннотаций из МДФ и других графических материалов, монтаж экспозиции, монтаж и настройка камер видеонаблюдения и датчиков сигнализации на витрины, а также расстановка экспонатов и прочие услуги», — сообщается в техзадании.

По данным госзакупок, заявки на участие принимаются до 19 сентября. Исполнителя определят 23 сентября.

Ранее также был определён подрядчик по организации в новом здании галереи экспозиции древнерусского искусства. Стоимость работ составит 3,2 млн руб.

