Алёна Бронникова Выбран подрядчик по созданию экспозиции древнерусского искусства в галерее Перми Предприниматель готов выполнить работы по цене на 45% ниже начальной

Проект постоянной экспозиции в Пермской галерее. Фото: проектная документация, представленная на сайте госзакупок

Комиссия выбрала подрядчика по созданию постоянной экспозиции древнерусского искусства в новом здании Пермской художественной галереи (ул. Советская, 1). Результаты опубликованы на сайте госзакупок.

Всего на участие в аукционе поступило четыре заявки. Начальная цена контракта составляла 6 млн руб., комиссия признала победителем участника, предложившего наименьшую цену за работы — 3,2 млн руб. (-45,8%).

Информация о победителе не указана, однако, по данным «Коммерсантъ-Прикамье», им стал индивидуальный предприниматель Владимир Ганьжин.

Как писал ранее «Новый компаньон», общая площадь экспозиционного пространства составит 445,78 кв. м. Подрядчик должен изготовить экспозиционные конструкции, этикетаж, организовать экспозицию, настроить камеры видеонаблюдения и сигнализацию на витрины и освещение. Работы должны быть выполнены до 30 ноября. Планируемая дата открытия экспозиции — 23 ноября.

