Создание экспозиции древнерусского искусства в Пермской галерее оценили в 6 млн рублей Общая площадь экспозиционного пространства — 445 «квадратов»

Проект постоянной экспозиции в Пермской галерее. Фото: проектная документация, представленная на сайте госзакупок

ГКУ «Центр организации закупок» ищет подрядчика для организации постоянной экспозиции древнерусского искусства в Пермской художественной галерее, расположенной по ул. Советской, 1. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 млн руб.





Согласно техзаданию, общая площадь экспозиционного пространства составит 445,78 кв. м. Подрядчику предстоит изготовить экспозиционные конструкции, этикетаж, осуществить монтаж экспозиции, настроить камеры видеонаблюдения и сигнализации на витрины и освещение, а также расставить экспозиции.





Приступить к работам исполнитель должен 1 октября. Все услуги должны быть выполнены до 30 ноября. Планируемая дата открытия экспозиции — 23 ноября. Срок окончания исполнения контракта — 31 декабря 2025 года.





Заявки принимаются до 10 сентября. Итоги подведут 12 сентября 2025 года.

