Пермяки смогут поставить прививку от гриппа в парке Горького На этой неделе в городе будут работать два мобильный пункта вакцинации

Константин Долгановский

В Перми на этой неделе будет работать ещё один пункт мобильной вакцинации. Жители смогут поставить прививку в парке им. Горького. Пункт будет находиться рядом с ротондой. Желающие поставить прививку смогут обратиться в него 26 сентября

«Мобильный пункт будет работать с 16.00 до 19.00. В наличии вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции», — рассказали в краевом минздраве.

Помимо этого, в Перми продолжит работу мобильный пункт вакцинации от гриппа на первом этаже торгового центра «Знание» на ул. Крупской, 42. Обратиться можно будет 24 и 26 сентября, с 11.00 до 17.00.

Поставить прививку может любой желающий, достигший 18-летия. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится обязательный врачебный осмотр.

Ранее стало известно, что только 32% пермяков согласны с необходимостью каждый год ставить прививки от гриппа, 45% прошедших опрос не поддерживают эту идею. Причём мужчины чаще выражают поддержку вакцинации (35%), чем женщины (29%).

