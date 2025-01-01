Менее трети жителей Перми считают оправданной вакцинацию от гриппа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным SuperJob, только 32% жителей Перми согласны с необходимостью ежегодной вакцинации от гриппа, в то время как 45% опрошенных не поддерживают эту идею.

Мужчины выражают большую поддержку вакцинации (35%), чем женщины (29%). Молодые люди до 35 лет также демонстрируют более высокий уровень поддержки вакцинации (34%). Среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц одобряют вакцинацию 36%, в то время как среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс., — только 25%.

Среди организаций вакцинацию от гриппа своих сотрудников проводят 35% предприятий. Другие меры включают ношение средств индивидуальной защиты (10%), иные профилактические мероприятия (6%), обеспечение витаминами или биодобавками (4%) и применение антисептиков (2%). Значительная часть организаций (33%) не предпринимает никаких действий для предотвращения эпидемии.

Опрос проводился с 1 по 18 сентября 2025 года.

