Мобильный пункт вакцинации против гриппа продолжит работу в пермском ТЦ

Пресс-служба губернатора Пермского края

На текущей неделе в Перми мобильный прививочный кабинет от гриппа продолжит работу в торговом центре «Знание» (ул. Крупской, 42, первый этаж). Как сообщили в Минздраве региона, сделать прививку там можно 24 и 26 сентября с 11:00 до 17:00.

Привиться могут все граждане, достигшие совершеннолетия. Желательно иметь при себе удостоверение личности, страховой полис и СНИЛС. Перед вакцинацией врач проведёт осмотр.

В приоритетном порядке иммунизация рекомендована детскому населению, лицам преклонного возраста и людям, страдающим хроническими болезнями. Продолжительное течение хронических заболеваний ослабляет иммунную систему, делая этих людей более восприимчивыми к инфекциям. При этом вирусные заболевания у них протекают тяжелее и повышают риск развития осложнений.

Ранее «Новый компаньон» писал, что к 22 сентября в Прикамье от гриппа вакцинировано свыше 409,9 тыс. человек, что составляет 16,5% от общей численности населения. Среди привитых — 183,2 тыс. детей.

