В Пермском крае свыше 20 тысяч человек заболели ОРВИ Привились от гриппа почти 410 тысяч жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское краевое управление Роспотребнадзора сообщило о росте заболеваемости ОРВИ в регионе. С 15 по 21 сентября в Прикамье зафиксировано 20 448 случаев инфекции. При этом показатели заболеваемости не превышают эпидемические пороги ни в одном районе края, ни в одной возрастной группе населения.

Результаты лабораторных исследований показывают, что у пациентов с признаками ОРВИ преобладают вирусы, не относящиеся к гриппу, — в основном, это вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

К 22 сентября в Прикамье от гриппа вакцинировано свыше 409,9 тыс. чел, что составляет 16,5% от общей численности населения. Среди привитых — 183,2 тыс. детей.

Чтобы предотвратить заболевание гриппом и ОРВИ, в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю советуют сделать прививку; регулярно мыть руки с мылом; избегать переохлаждения; часто проветривать помещения; стараться не контактировать с людьми, у которых есть признаки простуды; соблюдать правила «респираторной гигиены» (здоровым людям не трогать лицо руками, а больным — надевать маску в общественных местах и при кашле и чихании пользоваться одноразовыми салфетками или сгибом локтя).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.