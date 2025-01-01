Реконструкция стадиона «Юность» в Перми находится на завершающей стадии Региональное минспорта опубликовало фото с объекта Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Реконструкция стадиона «Юность» в Перми близится к окончанию. В Министерстве физической культуры и спорта Пермского края сообщили, что работы находятся на завершающей стадии, а также опубликовали фотографии со строительной площадки.

Фото: telegram-канал Министерства физической культуры и спорта Пермского края

«Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова побывала на стадионе «Юность». Модернизация объекта находится на завершающей стадии. Скоро спортсмены и жители смогут оценить современный комплекс, который будет использоваться круглогодично», — сообщили в ведомстве.

Фото: telegram-канал Министерства физической культуры и спорта Пермского края

В июне объём выполненных работ составлял 75%. При проверке хода работ губернатор отметил, что на объекте устанавливают витражные конструкции ведут отделочные работы, завершено бетонирование ледового поля и устройство коммуникаций для искусственного намораживания льда. Также планировалось приступить к установке на трибунах новых зрительских мест и благоустройству прилегающей территории. Работы планируется завершить в 2025 году.

