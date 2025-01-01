Стадион «Юность» в Перми реконструирован более чем на 75% Поделиться Твитнуть

Губернатор Дмитрий Махонин посетил в Перми стадион «Юность», чтобы лично оценить работы по его реконструкции. Об этом сообщают «Вести Пермь».

По информации от строительной компании, работы выполнены более чем на 75%. Завершены работы по заливке бетонного основания ледовой арены и прокладке инженерных сетей для создания искусственного льда. В скором времени на трибунах установят новые зрительские места. Кроме того, запланированы работы по облагораживанию прилегающей территории. В главном здании ведутся внутренние отделочные, фасадные и кровельные работы. Завершается установка витражных конструкций. Работы ведёт компания «Кинетика»

Директор по строительству подрядной организации Клим Черняк отметил: «Выполняются работы по устройству внутренних инженерных систем, подключение объекта ко всем наружным коммуникациям выполнено. Монтаж инженерно-технического оборудования, выполняется внутренняя отделка по дизайн-проекту, монтаж внутренних витражей. Это в принципе уникальный объект, стоит на геометрию его посмотреть, 1660 мест на трибунах, ледовое кольцо».

После завершения реконструкции стадион станет доступен для тренировок и соревнований по конькобежному спорту и хоккею. В летний период площадка будет использоваться для занятий лёгкой атлетикой, футболом и катанием на роликах.

Ранее сообщалось, что что все строительные работы на объекте будут завершены в 2025 году.

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