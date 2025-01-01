На стадионе «Юность» в Перми завершается установка витражных конструкций Работы по реконструкции объекта планируется завершить в 2025 году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми продолжается реконструкция стадиона «Юность». Ход работ проверил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В своём телеграм-канале глава региона сообщил, что на объекте завершено бетонирование ледового поля и устройство коммуникаций для искусственного намораживания льда. Также завершается установка витражных конструкций.

В настоящее время подрядная организация, ООО «Кинетика», ведёт отделочные, фасадные и кровельные работы в основном корпусе, там же идёт устройство инженерных коммуникаций. В скором времени на трибунах установят новые зрительские места. Кроме того, запланированы работы по благоустройству прилегающей территории.

Напомним, спортивный кластер «Юность» будет предназначен для круглогодичного использования: зимой — для занятий конькобежным спортом и хоккеем, летом — для занятий бегом, футболом, спортивным катанием на роликах. Реконструкция объекта идёт по региональной инфраструктурной программе при поддержке Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома».

По информации от строительной компании, работы выполнены более чем на 75%. Завершить реконструкцию стадиона «Юность» планируется в текущем году.

«Продолжаем создавать условия для занятий спортом по всему краю. Построим ещё 67 крупных объектов, в том числе спорткомплексы в Перми и Березниках, бассейны в Куеде, Кизеле, Верещагино, Соликамске, Нытве, ледовые арены в Перми, Добрянке, Кунгуре, Чернушке и Чусовом», — сообщил Дмитрий Махонин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.