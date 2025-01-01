Алёна Бронникова Обследование здания стационара для бойцов СВО в Перми выполнит башкирская компания Начальная цена контракта во время торгов снизилась в 10 раз Поделиться Твитнуть

Управление дорожного проектирования Пермского края заключило с башкирским ООО «Стройэксперт» контракт на комплексное обследование здания в Перми, в котором планируется разместить стационар для участников СВО. Речь идёт о здании бывшего детского интерната по ул. Ялтинской, 16 (м/р Новый Крым).

Цена контракта составила 285,7 тыс. руб., что в 10 раз ниже начальной. Всего, по данным госзакупок, заявки на участие в аукционе подали 29 компаний, шесть заявок были отклонены по причине несоответствия требования, четыре были отозваны. Победителем был признан участник, предложение которого оказалось самым низким.

Согласно условиям техзадания, исполнитель должен провести комплексное обследование технического состояния здания, определить возможность его дальнейшей эксплуатации, состав и объём работ по реконструкции, а также санитарно-эпидемиологическое состояние и его отдельных помещений. Работы необходимо закончить до 11 декабря 2025 года.

О планах открыть в Перми новое реабилитационное учреждение для участников СВО стало известно в мае 2024 года. Тогда сообщалось, что учреждение будет расположено в здании площадью 9,9 тыс. кв. м и рассчитано на 100 койко-мест. В адресной инвестиционной программе Пермского края стоимость работ оценили в 168 млн руб. Срок реализации проекта — 2026 год.

ООО «Стройэксперт», по информации Checko, было зарегистрировано в октябре 2023 года в Стерлитамаке (Республика Башкортостан) для ведения деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства. Среднесписочная численность работников — 0 человек. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., в 2024 году выручка сложилась в 4,9 млн руб., компания потерпела убытки в 38 тыс. руб. ООО является участником системы госзакупок, подрядчиком выступило в 25 госконтрактах на 13 млн руб.

