Алёна Бронникова Стоимость стационара для участников СВО в Перми оценили в 168 млн рублей Его планируют разместить в Кировском районе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость создания стационара в здании по ул. Ялтинской, 16 в Перми для постоянного проживания ветеранов и инвалидов участников СВО оценили в 168,2 млн руб. Такие данные следуют из проекта актуализированной Адресной инвестиционной программы, опубликованной на сайте краевого правительства.

Работы по реконструкции здания под стационар для участников спецоперации на базе бывшего социального объекта в Кировском районе запланированы на 2025 год. Объём бюджетных ассигнований составит 18,6 млн руб.

О планах открыть в Перми новое реабилитационное учреждение для участников СВО стало известно в мае текущего года. Тогда сообщалось, что учреждение будет рассчитано на 100 койко-мест и разместится в бывшем корпусе ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».

В регионе на сегодняшний день уже есть профильные организации по реабилитации участников СВО, например Пермский краевой госпиталь ветеранов войн и Центр комплексной реабилитации инвалидов (ул. Встречная, 35).

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