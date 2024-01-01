В Перми могут открыть стационар для участников СВО Его разместят в центре помощи детям-инвалидам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кировском районе Перми планируется организовать стационар для постоянного проживания ветеранов и инвалидов-участников СВО. Объект вошел в адресную инвестиционную программу региона. Об этом сообщает ИА «Текст».

По данным издания, стационар оборудуют на базе бывшего социального объекта в Закамске — на ул. Ялтинской, 16.

В этом здании размещался спальный корпус ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».

Учреждение планируют создать на 100 койко-мест. Ожидается, что в этом году на реализацию проекта выделят более 10 млн руб.

На сегодняшний день в регионе уже есть профильные организации по реабилитации участников спецоперации. Например, Пермский краевой госпиталь ветеранов войн и Центр комплексной реабилитации инвалидов на ул. Встречной, 35.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.