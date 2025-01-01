В Перми за 2,8 млн рублей обследуют здание стационара для участников СВО Оно расположено на ул. Ялтинской Поделиться Твитнуть

ГБУ «Управление дорожного проектирования» объявило конкурс на поиск подрядчика, который выполнит комплексное обследование двухэтажного здания по адресу: ул. Ялтинская, 16. На объекте планируют разместить стационар для постоянного проживания ветеранов и инвалидов, участвовавших в СВО.

Начальная (максимальная) цена контракта — 2,8 млн руб. Источник финансирования — краевой бюджет.





Согласно техзаданию, в настоящее время изношенность объекта составляет 38%. Исполнитель должен обследовать здание, а затем определить возможность его дальнейшей эксплуатации, состав и объём работ по реконструкции объекта, а также санитарно-эпидемиологическое состояние здания и его отдельных помещений. Планируется, что в дальнейшем стационар в здании площадью 9920 кв. м будет иметь 100 койко-мест.





Подрядчик должен приступить к работе с 26 сентября этого года, а закончить их до 11 декабря 2025 года. Срок окончания исполнения контракта — 30 декабря 2025 года.

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