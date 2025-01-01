В Перми за 2,8 млн рублей обследуют здание стационара для участников СВО

Оно расположено на ул. Ялтинской

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ялтинская 16

Фото: "Яндекс Панорамы"

ГБУ «Управление дорожного проектирования» объявило конкурс на поиск подрядчика, который выполнит комплексное обследование двухэтажного здания по адресу: ул. Ялтинская, 16. На объекте планируют разместить стационар для постоянного проживания ветеранов и инвалидов, участвовавших в СВО.

Начальная (максимальная) цена контракта — 2,8 млн руб. Источник финансирования — краевой бюджет.

Согласно техзаданию, в настоящее время изношенность объекта составляет 38%. Исполнитель должен обследовать здание, а затем определить возможность его дальнейшей эксплуатации, состав и объём работ по реконструкции объекта, а также санитарно-эпидемиологическое состояние здания и его отдельных помещений. Планируется, что в дальнейшем стационар в здании площадью 9920 кв. м будет иметь 100 койко-мест.

Подрядчик должен приступить к работе с 26 сентября этого года, а закончить их до 11 декабря 2025 года. Срок окончания исполнения контракта — 30 декабря 2025 года.

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