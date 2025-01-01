В Перми пройдут антитеррористические учения Жителей просят не волноваться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Перми 24 сентября пройдут плановые антитеррористические учения. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края, призвав жителей и гостей города к спокойствию, поскольку никаких реальных угроз для их жизней и здоровья нет.

Цель этих учений — отработка действий по ликвидации и недопущению чрезвычайных ситуаций, отметили в Минтербезе региона.

Это уже не первые учения, которые силовики проводят в краевом центре в сентябре этого года.

Восьмого числа, например, широкого оповещения горожан о проведении учений не было, и людей взволновал низколетящий над городом самолёт Ан-2, звуки, похожие на стрельбу и взрывы, а также парашютисты в небе. Следующие тренировки в городе 10 и 12 сентября проходили уже с предварительным предупреждением от властей.

