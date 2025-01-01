В Перми 12 сентября пройдут плановые учения по ликвидации ЧС Жителей просят сохранять спокойствие Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края сообщили о плановых учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они пройдут 12 сентября.

«В ходе учений будут задействованы различные виды техники. Жителей просят сохранять спокойствие, угрозы для безопасности нет», — заявили в ведомстве.

Как ранее писал «Новый компаньон», учения в Перми прошли также 8 сентября. После этого в соцсетях появились сообщения встревоженных горожан, наблюдавших над Пермью низколетящий самолёт Ан-2. Они рассказали о звуках, похожих на стрельбу и взрывы, а также о парашютистах. В Минтербезе тогда сообщили, что на территории краевого центра проводились запланированные учения подразделений Минобороны.

Цель этих учений — отработка действий по ликвидации и недопущению чрезвычайных ситуаций, отметили в Минтербезе региона.

