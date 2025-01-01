Жителей Перми напугали учения силовиков Такие же пройдут 10 и 12 сентября Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В понедельник, 8 сентября, в соцсетях появились сообщения встревоженных горожан, наблюдавших над Пермью низколетящий самолёт Ан-2, слышавших звуки, похожие на стрельбу и взрывы, видевших парашютистов. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали ситуацию. Оказалось, что на территории краевого центра сегодня проводились запланированные учения подразделений Минобороны.

«Цель совместных учений — отработка действий по ликвидации и недопущению чрезвычайных ситуаций. Во время учений задействуется различная техника наземного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, в том числе имитация боевого оружия. Поэтому пермяки могли наблюдать сегодня в небе полеты вертолетов, легкомоторных самолётов, а также слышать громкие хлопки», — отметили в ведомстве.

Такие же учения, добавили в Минтербезе, пройдут 10 и 12 сентября. Чиновники попросили горожан сохранять спокойствие, помнить, что учения носят плановый характер, а угрозы безопасности для жителей нет.

