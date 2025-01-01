Из-за всплеска простуд 105 классов в 32 школах Прикамья отправлены на карантин Ограничено посещение воспитанников в 32 детских садах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае из-за увеличения числа заболевших ОРВИ временно отменены очные занятия в 105 классах 32 школ региона. Также на карантин отправлены 35 групп в 32 детских садах. Об этом со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора (РПН) сообщает ТК «Рифей-Пермь».

Ранее в РПН сообщили, что с 15 по 21 сентября в Прикамье было зарегистрировано 20,4 тыс. случаев заражения ОРВИ. У заболевших выявляются возбудители, не относящиеся к гриппу, — вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

К 22 сентября в Пермском крае от гриппа вакцинировано свыше 409,9 тыс. чел., что составляет 16,5% от общей численности населения. Среди привитых — 183,2 тыс. детей.

