Спикером думы Еловского округа Прикамья избран Антон Чечкин Ранее он возглавлял исполнительную власть муниципалитета

В Еловском муниципальном округе Пермского края состоялись выборы председателя думы. По результатам голосования спикером единогласно избран Антон Чечкин. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Также Антон Чечкин включён в состав Совета представительных органов, функционирующего при Законодательном собрании Пермского края.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на заседании думы Еловского муниципального округа в январе 2025 года депутаты приняли отставку главы муниципалитета Антона Чечкина, который руководил территорией более десяти лет.

В марте главой Еловского МО был избран Евгений Кустов, ранее занимавший пост заместителя руководителя округа по развитию инфраструктуры.

