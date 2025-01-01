Главой Еловского округа Прикамья избран Евгений Кустов
Прежний руководитель Антон Чечкин ушёл в отставку в январе
Депутаты думы Еловского округа Прикамья 26 марта единогласно поддержали кандидатуру заместителя главы округа по развитию инфраструктуры Евгения Кустова на пост главы территории. К исполнению обязанностей он приступит с 27 марта. Об этом сообщает тг-канал «На местах».
За второго претендента — Татьяну Софронову, курирующую в округе социальную политику, — никто не проголосовал.
Как ранее писал «Новый компаньон», конкурс на замещение должности руководителя Еловского округа был объявлен в начале февраля. Документы от желающих участвовать принимались до 10 марта.
Напомним, в конце января этого года депутаты Еловской думы приняли решение об отставке Антона Чечкина с поста главы муниципалитета — он занимал этот пост более десяти лет.
В период конкурсных процедур обязанности руководителя округа временно исполнял Евгений Кустов.
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