Строительство межвузовского кампуса в Перми подорожало почти на 1 млрд рублей Стоимость в текущих ценах составляет 38 млрд рублей

Правительство Пермского края

Строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в Камской долине Перми обойдётся бюджету в 38,36 млрд руб. Это почти на 1 млрд руб. больше, чем планировалось годом ранее (37,38 млрд руб.) и почти на 4,9 млрд руб. больше, чем оценочная стоимость проекта по смете.

Согласно информации, опубликованной в проекте адресной инвестпрограммы Пермского края на 2025-2030 годы, оценочная или сметная стоимость проекта составляет 33,48 млрд руб., стоимость строительства в текущих ценах — 38,36 млрд. Сроки реализации — с 2023 по 2027 год.

На 1 января 2025 года уже профинансировано 1,06 млрд руб. В текущем году проект получит 10,46 млрд руб., из них 5,33 млрд из краевого бюджета, 1,3 млрд — из федерального, сумма внебюджетных средств составляет 3,82 млрд. В следующем году на строительство объекта направят 18,76 млрд руб. — 611,11 млн из краевого, 5,5 млрд из федерального и 12,65 млрд из внебюджетных источников. В 2027 году планируется направить оставшиеся 8,08 млрд руб.: 605,88 млн краевых, 5,45 млрд федеральных и 2,02 млрд внебюджетных средств.

Напомним, проект строительства межвузовского кампуса в Перми включает в себя возведение пяти общежитий для студентов, рассчитанных на размещение 5 тыс. человек и выполненных в формате гостиницы, а также гостиницы, предназначенной для проживания преподавательского состава. Также предусмотрены учебно-лабораторный комплекс с технопарком, спортивный комплекс с плавательным бассейном длиной 50 м и конгресс-холл, соединённые пешеходной галереей.

В августе на стройплощадке концессионер приступил работам по гидроизоляции оснований и бетонной подготовке фундаментов. На тот момент почти полностью были выполнены работы по погружению свай, а в сентябре планировалось приступить к устройству монолитных ростверков и несущих конструкций объектов.

