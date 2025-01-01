На строительной площадке кампуса «Будущее Пармы» в Перми идёт заливка бетона Работы по погружению свай выполнены на 99% Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На стройплощадке межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в пермском микрорайоне Камская долина подрядчик компании-концессионера (ООО «Кампус-Парма») ведёт работы по гидроизоляции оснований и бетонной подготовке фундаментов.

Как передаёт пресс-служба краевого правительства, уже на 99% выполнены работы по погружению свай, ежедневно заливается 150-200 куб. м бетона. В сентябре текущего года начнётся устройство монолитных ростверков, затем — строительство несущих конструкций объектов «Будущего Пармы». Параллельно в данный момент рабочие строят модульную котельную, что позволит вести работы внутри помещений в осенне-зимние периоды 2026-2027 годов.

Напомним, в кампус «Будущее Пармы» войдут пять студенческих общежитий на 5 тыс. мест, гостиницы для преподавателей. Также планируется возвести учебно-лабораторный комплекс с технопарком, создать пространства для отдыха и занятий спортом.

