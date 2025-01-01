На строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» выделят 1,3 млрд рублей Деньги поступят из федерального бюджета Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В 2025 году Пермский край получит софинансирование на строительство межвузовского кампуса. Его размер составит 1,3 млрд руб. Соответствующее соглашение было подписано между региональным и краевым министерством образования.

В настоящее время на месте будущего кампуса ведутся активные строительные работы. Компания-концессионер ООО «Кампус-Парма» проводит строительно-монтажные работы «нулевого цикла», строители работают в две смены. Кроме того, в ближайшее время начнётся заливка бетонных оснований фундаментов зданий.





Федеральный проект «Создание сети современных кампусов» реализуется Министерством науки и высшего образования РФ в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».





Напомним, межвузовский кампус «Будущее Пармы» является ключевым образовательным проектом в Пермском крае. Планируется возведение пяти общежитий для студентов, рассчитанных на размещение 5 тыс. человек и выполненных в формате гостиницы, а также гостиницы, предназначенной для проживания преподавательского состава.





Проект включает в себя современный учебно-лабораторный комплекс с технопарком, спортивный комплекс с плавательным бассейном длиной 50 м и конгресс-холл, соединённый пешеходной галереей. Помимо этого, территория кампуса будет благоустроена для отдыха и занятий спортом, с созданием прогулочных зон и спортивных площадок.

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