Строители кампуса «Будущее Пармы» в Перми забили 2,5 тысячи свай Идёт разработка котлованов и прокладка подъездных путей Поделиться Твитнуть

В Перми на территории будущего кампуса «Будущее Пармы» активно ведутся работы по подготовке свайных полей для зданий, устройству насыпей, разработке котлованов и прокладке временных подъездных путей.

Конгресс-холл — один из ключевых объектов межвузовского кампуса, на строительстве этого корпуса на данный момент из 1673 запланированных свай уже установлено 1109.

Для первого студенческого общежития забито 909 свай из 982. Во втором общежитии установлено 442 сваи из 1885. Всего для строительства кампуса потребуется около 17 тыс. свай, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, межвузовский кампус «Будущее Пармы» является ключевым образовательным проектом в Пермском крае. Планируется возведение пяти общежитий для студентов, рассчитанных на размещение 5 тыс. человек и выполненных в формате гостиницы, а также гостиницы, предназначенной для проживания преподавательского состава. Проект включает в себя современный учебно-лабораторный комплекс с технопарком, спортивный комплекс с плавательным бассейном длиной 50 метров и конгресс-холл, соединённый пешеходной галереей. Помимо этого, территория кампуса будет благоустроена для отдыха и занятий спортом, с созданием прогулочных зон и спортивных площадок.

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