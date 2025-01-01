В Бардымском округе Прикамья избрали спикера думы
Этот пост вновь занял Ильгизар Вахитов
На заседании думы Бардымского округа депутаты выбрали председателя. По итогам единогласного голосования на эту должность повторно утвердили Ильгизара Вахитова.
Вахитова также включили в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Напомним, 23 сентября 2020 Вахитов был избран спикером думы Барды. До этого, в 2019-2020 годах, занимал пост председателя Земского собрания района. После ухода экс-главы района Сергея Ибраева в УФНС по Пермскому краю главой стал занимавший тогда должность председателя Земского собрания Халиль Алапанов.
Как ранее писал «Новый компаньон», Ильгизар Вахитов шёл на выборы от «Единой России», на прошедших в сентябре выборах в пяти из восьми муниципальных образований Пермского края нынешние главы местных дум участвовали в предвыборной гонке.
