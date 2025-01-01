В Бардымском округе Прикамья избрали спикера думы Этот пост вновь занял Ильгизар Вахитов Поделиться Твитнуть

Ильгизар Вахитов (справа). Фото: барда.рф

На заседании думы Бардымского округа депутаты выбрали председателя. По итогам единогласного голосования на эту должность повторно утвердили Ильгизара Вахитова.

Вахитова также включили в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Напомним, 23 сентября 2020 Вахитов был избран спикером думы Барды. До этого, в 2019-2020 годах, занимал пост председателя Земского собрания района. После ухода экс-главы района Сергея Ибраева в УФНС по Пермскому краю главой стал занимавший тогда должность председателя Земского собрания Халиль Алапанов.

Как ранее писал «Новый компаньон», Ильгизар Вахитов шёл на выборы от «Единой России», на прошедших в сентябре выборах в пяти из восьми муниципальных образований Пермского края нынешние главы местных дум участвовали в предвыборной гонке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.