Пять глав местных дум в Прикамье намерены переизбраться на выборах в сентябре Трое решили не участвовать в кампании Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В сентябре 2025 года состоятся выборы в депутатский корпус восьми местных дум Пермского края. Telegram-канал «На местах» представил перечень действующих спикеров и их положение в текущей избирательной кампании.

В пяти из восьми муниципальных образований Пермского края нынешние главы местных дум собираются идти на выборы.

Так, партией «Единая Россия» выдвинуты Ильгизар Вахитов (Бардымский МО), Татьяна Горбунова (Карагайский МО), Сергей Кузнецов (Кишертский МО), Николай Черенев (Сивинский МО) и Игорь Голдобин (Частинский МО).

Не принимают участия в выборах Эдуард Смирнов (Березниковский МО), Владимир Русин (Куединский МО) и Максим Пешин (Еловский МО).

Напомним, голосование запланировано на 12-14 сентября 2025 года. Жителям предстоит избрать 140 депутатов, которым будет доверено представлять их интересы в течение следующих пяти лет.

Ранее сообщалось, что о своём желании баллотироваться в депутаты заявили 400 человек.

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