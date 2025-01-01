На выборы в думы муниципалитетов Прикамья заявились 400 претендентов Всего должно быть замещено 140 депутатских мест Поделиться Твитнуть

В Пермском крае завершился этап выдвижения претендентов в органы местного самоуправления на выборах 2025 года. В общей сложности заявки на участие в кампании подали 400 человек. В ходе трехдневного голосования 12-14 сентября будет распределено 140 депутатских мест в рамках основных и дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований Пермского края.

Заявки подали 387 человек для участия в основных выборах и 13 – в дополнительных.

372 кандидата представляют различные политические партии: «Единая Россия» – 140 человек, ЛДПР – 76, КПРФ – 50, «Новые люди» – 50, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 28, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 28 человек.

Остальные 28 кандидатов решили участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев.

Наиболее высокая конкуренция наблюдается в Березниках, где на один мандат претендуют почти 5 кандидатов.

Теперь претендентам необходимо предоставить полный пакет документов, необходимых для регистрации, до 18:00 30 июля.

Константин Долгановский

Процесс регистрации кандидатов завершится 8 августа.

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