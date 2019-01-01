Михаил Суслов Глава Бардымского округа не стал бороться за пост спикера Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», на состоявшемся сегодня, 23 сентября, первом заседании думы Бардымского муниципального округа спикером был выбран Ильгизар Вахитов. Он возглавлял Земское собрание с февраля 2019 года. После ухода экс-главы района Сергея Ибраева в УФНС по Пермскому краю главой стал занимавший тогда должность председателя Земского Халиль Алапанов.

Отметим, что Алапанов 13 сентября также был избран депутатом по округу №8. Собеседники «Нового Компаньона» полагают, что таким образом он решил подстраховаться. Если бы он не получил гарантии сохранения должности главы, то рассчитывал стать спикером. Учитывая, что председателем был выбран Ильгизар Вахитов, вероятно, Алапанов намерен принять участие в конкурсе. Связаться с ним не удалось: он не отвечал на звонки. Если он выиграет конкурс, то в Бардымском округе через год пройдут довыборы.

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