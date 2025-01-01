Алёна Бронникова Власти Прикамья рассказали о сроках формирования нового правительства Полномочия действующего прекратились в день вступления нового губернатора в должность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно законодательству, новое правительство Пермского края должно быть сформировано в течение трёх месяцев со дня вступления губернатора в должность. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Новый состав правительства Пермского края в случаях, предусмотренных пунктами 3.7.2 и 3.7.3 настоящей системы исполнительных органов государственной власти Пермского края, должен быть сформирован не позднее трёх месяцев с даты принятия решения о сложении правительством Пермского края своих полномочий либо с даты принятия губернатором Пермского края решения об отставке правительства Пермского края», — сообщается в указе губернатора о системе исполнительных органов государственной власти Прикамья.

На прошлой неделе Дмитрий Махонин, переизбранный на второй губернаторский срок, подписал распоряжение о сложении полномочий правительства Пермского края. Данная процедура необходима при избрании нового губернатора, решение принимается в день его официального вступления в должность, правительство продолжает действовать в статусе и.о. до сформирования нового состава.

Полномочия главы регионального правительства Дмитрий Махонин также взял на себя. Соответствующий указ был подписан 18 сентября, в день его инаугурации.

Напомним, правительство Пермского края является постоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти региона и формируется губернатором. В структуру входят председатель, его заместители, министры, глава Коми-Пермяцкого округа — министр Пермского края и иные члены правительства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.